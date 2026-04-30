Рынку общепита в России предрекли перестройку в ближайшие годы

В 2026 году рынок общественного питания замедлился, и сейчас идет перераспределение спроса, рассказал «Газете.Ru» Владимир Расторгуев, основатель сети «СушиСелл».

«Часть гостей уходит из более дорогих заведений в доступные форматы, при этом многие в целом начинают тратить меньше — чаще готовят дома или покупают готовую еду в ретейле и сервисах доставки», — объяснил он.

По словам эксперта, ситуация сильно отличается от 2020–2022 годов, когда спрос был высоким. Тогда действовали меры поддержки, деньги были доступнее, и люди больше тратили. Бизнес мог повышать стоимость продукта и компенсировать рост издержек без заметного падения выручки. Сейчас такой возможности нет — покупательная способность снизилась, поэтому цены приходится повышать аккуратно и постепенно.

«Дополнительное давление на бизнес создает рост налоговой нагрузки. При этом основной эффект рынок почувствует после апреля, когда бизнес начнет работать по новым правилам в полной мере. Уже сейчас есть закрытия компаний, и их, скорее всего, станет больше во втором квартале», — заявил он.

Сложнее всего в этой ситуации небольшим локальным игрокам. У них часто нет достаточной аналитики и выстроенных процессов, поэтому изменения в экономике они видят с опозданием, когда маржинальность уже «просела».

Компании с большим количеством точек чувствуют себя устойчивее: у них больше данных, понятнее картина по рынку и больше возможностей быстро менять операционные решения.

«Если говорить о форматах, доставка в целом держится стабильнее, а классические рестораны сильнее ощущают отток гостей. В регионах это особенно заметно в более дорогом сегменте: часть клиентов уходит, а новых приходит немного», — подчеркнул Расторгуев.

Доступные форматы показывают стабильную выручку, но работают на очень чувствительной аудитории. Любое повышение цены может привести к тому, что гость просто уйдет туда, где дешевле.

«В ближайшие год-два рынок будет перестраиваться. В этой ситуации выигрывают те, кто быстро адаптируется: пересматривает экономику, следит за расходами и пробует новые подходы. В том числе — расширяет ассортимент и добавляет новые категории, чтобы увеличивать частоту заказов и удерживать гостей», — резюмировал он.

