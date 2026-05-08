В РФ крупный производитель шоколада сократил часть сотрудников

«Известия»: производитель «Аленки» сократил четверть сотрудников
Производитель шоколада «Аленка» компания «Объединенные кондитеры» сократил четверть сотрудников. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что компания производит шоколад «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Рот Фронт», «Тульский пряник» и прочие сладости.

«Компания ... сократила четверть сотрудников, а также заявила о планах повысить цены на собственную продукцию из-за снижения рентабельности на фоне увеличения издержек», — говорится в публикайии.

Кроме того, «Объединенные кондитеры» намерены повысить цену на продукцию из-за снижения рентабельности и увеличения издержек.

Согласно данным Росстата, с начала 2026 года шоколад в розничной продаже вырос в цене примерно на 13%.

Как подчеркнул управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный, сокращение численности персонала обусловлено оптимизацией структуры и повышением эффективности предприятий группы. Оптимизация, в свою очередь, обусловлена усиливающимся давлением на прибыльность и ростом издержек группы, добавил Моторный.

27 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что численность сотрудников 20 крупнейших банковских групп в России по итогам 2025 года сократилась на 4%, вернувшись к показателям 2023 года, в отдельных банках сокращение достигло 40%.

При этом среднемесячная зарплата в банковской сфере выросла до 180 тыс. рублей, а в ряде организаций — до 210–360 тыс. рублей, опередив темпы инфляции, отмечает «Ъ».

