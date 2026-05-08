В РФ крупный производитель шоколада сократил часть сотрудников

Производитель шоколада «Аленка» компания «Объединенные кондитеры» сократил четверть сотрудников. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что компания производит шоколад «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Рот Фронт», «Тульский пряник» и прочие сладости.

«Компания ... сократила четверть сотрудников, а также заявила о планах повысить цены на собственную продукцию из-за снижения рентабельности на фоне увеличения издержек», — говорится в публикайии.

Согласно данным Росстата, с начала 2026 года шоколад в розничной продаже вырос в цене примерно на 13%.

Как подчеркнул управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный, сокращение численности персонала обусловлено оптимизацией структуры и повышением эффективности предприятий группы. Оптимизация, в свою очередь, обусловлена усиливающимся давлением на прибыльность и ростом издержек группы, добавил Моторный.

27 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что численность сотрудников 20 крупнейших банковских групп в России по итогам 2025 года сократилась на 4%, вернувшись к показателям 2023 года, в отдельных банках сокращение достигло 40%.

При этом среднемесячная зарплата в банковской сфере выросла до 180 тыс. рублей, а в ряде организаций — до 210–360 тыс. рублей, опередив темпы инфляции, отмечает «Ъ».

