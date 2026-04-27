Стало известно о волне сокращений в крупных российских банках

Численность сотрудников 20 крупнейших банковских групп в России по итогам 2025 года сократилась на 4%, вернувшись к показателям 2023 года, в отдельных банках сокращение достигло 40%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, основной вклад в динамику внес ВТБ — за год его штат сократился на 5,3 тысячи сотрудников. Похожая динамика наблюдается и в Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и ОТП-банке.

При этом среднемесячная зарплата в банковской сфере выросла до 180 тыс. рублей, а в ряде организаций — до 210–360 тыс. рублей, опередив темпы инфляции, отмечает «Ъ».

В госбанках решение о сокращении персонала объясняют внедрением автоматизации, AI-решений и устранением дублирования проектов: за год число дополнительных офисов сократилось на 1,7 тыс. (до 22,4 тыс.). По оценке аналитиков, доля сотрудников, занятых в развитии филиальной сети, снизилась на 51%.

Согласно аналитике, самыми маловостребованными сотрудниками оказались кассиры, верификаторы и операторы колл-центров. Снизилось и общее число вакансий в банковской сфере (на 22%), однако спрос на ИТ-специалистов и менеджеров по продажам, наоборот, вырос.

