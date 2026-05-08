Россиян предупредили о возможном росте цен в части ветеринарных клиник

Во второй половине 2026 года цены на ветеринарные услуги, скорее всего, не будут расти — значительная часть клиник уже пересмотрела прайсы в начале года в среднем на 5–15% в зависимости от категории услуг. Те же, кто до сих пор откладывали пересмотр цен, с высокой вероятностью сделают это во втором полугодии, рассказала «Газете.Ru» директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. По ее оценке, рост цен в таких клиниках составит те же 5-15%.

«Больше всего растут цены на первичный прием и размещение в стационаре. В меньшей степени будут дорожать инструментальные исследования, такие как УЗИ и рентген. Вакцинация вряд ли будет дорожать, цены на нее уже стабилизировались, а наличие отечественных аналогов сдерживает дальнейший рост. Точечное удорожание возможно для отдельных импортных вакцин и анестезии. Цены на кастрацию и стерилизацию меняться не будут. Себестоимость услуг по-прежнему зависит от лабораторной базы. Если речь идет о диагностике, где используются импортные реагенты, чаще всего это гистология и тесты на инфекции, давление на цены сохранится», — отметила Романенко.

По ее словам, крупные лаборатории уже повышают тарифы, и клиники вынуждены транслировать эти изменения конечному потребителю. При этом влияние санкционных факторов на отрасль в целом ограничено: значительная часть базовых препаратов и расходников уже локализована, и рынок в этом смысле стал менее чувствителен к внешним ограничениям, добавила эксперт.

Что касается маркировки препаратов, на сами цены это не особенно влияет, считает Романенко. Однако связанное с ней ужесточение оборота лекарств приводит к дополнительным расходам — теперь за рецептом чаще нужно обращаться к ветеринару, а значит к стоимости лекарства прибавляются расходы на прием врача, сказала Романенко.

По ее мнению, клиенты недорогих клиник более чувствительны к изменениям в ценах и могут чаще откладывать профилактику или плановые визиты, либо расплачиваться за них кредитной картой. В то же время аудитория дорогих клиник просто не замечает увеличения цен на 500-1 тыс. рублей, считает эксперт.

«В первую очередь клиники повышают прайсы, а также разрабатывают пакетные предложения, чтобы сгладить рост стоимости для клиента и одновременно повысить средний чек. Рассрочки или страхование животных вряд ли будут развиваться — для клиник эти инструменты связаны с повышением административной нагрузки», — заключила Романенко.

