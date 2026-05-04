Ветеринар рассказал, как облегчить сезонную аллергию питомцев

Весной питомцы могут сталкиваться с аллергией на пыльцу деревьев, трав и споры плесневых грибов. Об этом газете «Известия» рассказал ветеринарный врач, эксперт компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

Эксперт объяснила, что главными признаками аллергии у животных являются кожные реакции, в числе которых высыпания на животе, ушах и между подушечками. Питомец может начать активно чесаться, вылизывать лапы, а также тереться о мебель и другие предметы. Другими симптомами могут стать покраснение и неприятный запах из ушей, повышенное слезотечение, отечность век и кашель.

Для того чтобы снизить воздействие аллергенов, следует изменить режим прогулок.

«Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается ранним утром, поэтому прогулки лучше переносить на более позднее время, а также выбирать маршруты после дождя или рядом с водоемами», — подчеркнула специалист.

По ее словам, сразу после прогулки нужно тщательно очистить лапы питомца и его шерсть от пыльцы с помощью воды или влажных салфеток. При выраженной аллергической реакции можно купать животное один или два раза в неделю, используя при этом специальные мягкие шампуни.

Кроме того, ветеринар посоветовала во время цветения реже открывать окна, чаще проводить влажную уборку и регулярно стирать лежанку питомца. Также стоит использовать кондиционеры и системы вентиляции.

Не менее важную роль в этот период играет рацион. Аллергия делает кожный барьер более слабым, поэтому рекомендуется давать питомцу источники омега-3 и омега-6 жирных кислот, такие как рыбий жир и масло лосося. Также может появиться нужда в корректировки питания. Эксперт посоветовала сделать выбор в пользу кормов с высоким содержанием мяса и минимальным количеством зерновых и углеводов.

