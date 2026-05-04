Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ветеринар рассказал, как облегчить сезонную аллергию питомцев

Ветеринар Фроленко: в сезон цветения важно изменить режим прогулок с питомцем
Zanna Pesnina/Shutterstock/FOTODOM

Весной питомцы могут сталкиваться с аллергией на пыльцу деревьев, трав и споры плесневых грибов. Об этом газете «Известия» рассказал ветеринарный врач, эксперт компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

Эксперт объяснила, что главными признаками аллергии у животных являются кожные реакции, в числе которых высыпания на животе, ушах и между подушечками. Питомец может начать активно чесаться, вылизывать лапы, а также тереться о мебель и другие предметы. Другими симптомами могут стать покраснение и неприятный запах из ушей, повышенное слезотечение, отечность век и кашель.

Для того чтобы снизить воздействие аллергенов, следует изменить режим прогулок.

«Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается ранним утром, поэтому прогулки лучше переносить на более позднее время, а также выбирать маршруты после дождя или рядом с водоемами», — подчеркнула специалист.

По ее словам, сразу после прогулки нужно тщательно очистить лапы питомца и его шерсть от пыльцы с помощью воды или влажных салфеток. При выраженной аллергической реакции можно купать животное один или два раза в неделю, используя при этом специальные мягкие шампуни.

Кроме того, ветеринар посоветовала во время цветения реже открывать окна, чаще проводить влажную уборку и регулярно стирать лежанку питомца. Также стоит использовать кондиционеры и системы вентиляции.

Не менее важную роль в этот период играет рацион. Аллергия делает кожный барьер более слабым, поэтому рекомендуется давать питомцу источники омега-3 и омега-6 жирных кислот, такие как рыбий жир и масло лосося. Также может появиться нужда в корректировки питания. Эксперт посоветовала сделать выбор в пользу кормов с высоким содержанием мяса и минимальным количеством зерновых и углеводов.

Ранее ветеринар объяснил, почему весной кошки сталкиваются с астмой.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!