Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян

Александр Сухов/РИА Новости

Центробанк России объяснил рост спроса на наличные в марте — апреле адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки.

Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса, — это временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры.

В то же время в Центробанке отметили, что сберегательная активность населения в указанный период оставалась высокой, хотя предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости.

В конце апреля зампред правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные, поскольку доля безналичных операций перестала расти. Скворцов добавил, что пока неясно, является ли этот тренд долгосрочным. При этом рост доли расчетов наличными, по его словам, негативно сказывается на финансовом секторе и экономике в целом, так как обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичных операций.

