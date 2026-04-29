В России стал расти объем наличных денег

В российской экономике увеличился спрос на наличные деньги. Об этом, ссылаясь на доклад Банка России и выводы экспертов, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По итогам марта доля наличных в широкой денежной массе составила 14,1%, что близко к миниммальному показателю. При этом снижение доли наличных денег в экономике прекратилось и наличные стали расти.

По оценке экспертов, с начала апреля наличных в экономике стало больше примерно на 0,5 трлн рублей. По времени это совпадает с ограничениями в работе интернет-сервисов в России и, скорее всего, является основной причиной увеличения количества наличных денег.

Эксперты отмечают, что отток средств в наличные снижает ресурсную базу банков и усиливает их зависимость от фондирования Центрального банка.

24 апреля председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что введение цифрового рубля в России не повлечет за собой прекращение оборота наличных денег.

