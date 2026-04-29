В Сбере отметили прекращение роста безналичных операций

Заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные, поскольку доля безналичных операций перестала расти.

Скворцов заявил, что операции с наличными вызывают сильную обеспокоенность, так как государство стремится сокращать серую экономику. По его словам, переход на наличные фиксируется как на уровне сигналов, так и в цифрах: хотя он не носит радикального характера, в последние месяцы доля безналичного оборота перестала расти и даже начала незначительно снижаться.

Скворцов добавил, что пока неясно, является ли этот тренд долгосрочным. При этом рост доли расчетов наличными, по его словам, негативно сказывается на финансовом секторе и экономике в целом, так как обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичных операций.

В начале апреля Центробанк России зафиксировал нехарактерный всплеск спроса на наличные деньги в марте и связал эту динамику с перебоями в работе мобильного интернета. По данным ЦБ РФ, на начало апреля прирост находящихся в обращении наличных рублей составлял 12,2% по сравнению с показателем годичной давности, а к началу марта — 8,8% год к году.

Ранее россиян предупредили о сокращении числа банкоматов.