Названа страна-рекордсмен по импорту грузинского вина

В первом квартале 2026 года Грузия поставила в Россию 11 140 тонн вина, что составило более 62% от общего объема экспорта. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что выручка грузинских виноделов достигла $32,6 млн. Замыкают тройку крупнейших импортеров Польша (1 619 тонн на 4,1 млн долларов) и Украина (983 тонны на 2,7 млн долларов).

Издание отмечает, что с 2022 года доля России в грузинском винном экспорте устойчиво превышает 60%. Рекордным стал 2024-й, когда этот показатель достиг 66,2%.

Всего за первый квартал 2026 года Грузия экспортировала 17 138 тонн вина на общую сумму 52,3 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года физические объемы выросли на 3,6%, а валютная выручка увеличилась на 5,5%.

7 мая стало известно, что производство вина в России резко сократилось на 14,5%, до 9,9 млн декалитров по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

Выработка игристых вин снизилась на 13%, до 4,2 млн декалитров, ликерных — на 21,9%, до 358 тысяч декалитров.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать вино в маленьких бутылках.