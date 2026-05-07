Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

В России резко сократилось производство вина

Производство вина в России сократилось в январе-апреле на 14,5%
barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Производство вина в России резко сократилось на 14,5%, до 9,9 млн декалитров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

В январе-апреле текущего года винодельческая отрасль произвела 9,9 млн декалитров виноградного вина, что на 14,5% меньше, чем в прошлом году. Выработка игристых вин снизилась на 13%, до 4,2 млн декалитров, ликерных - на 21,9%, до 358 тысяч декалитров.

Водочные предприятия за первые четыре месяца года произвели 18,3 млн декалитров водки (-4,2%). Выработка коньяка снизилась до 2 млн декалитров (-0,2%).

При этом выросло до 5,6 млн декалитров (+10,1%) производство ликероводочных изделий. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было произведено 28,1 млн декалитров (-2%).

Кроме того, снижается и выпуск слабоалкогольных напитков. Эта категория потеряла почти 40%, составив 275,4 тысячи декалитров.

Всего алкогольной продукции было произведено 318,4 млн декалитров, что на 3,6% меньше, чем в прошлом году.

До этого сообщалось, что производство алкогольных коктейлей в России по итогам 2025 года выросло на 11,5% — примерно до 2,56 млн декалитров.

Ранее было названо главное полезное свойство безалкогольного пива.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!