Стало известно о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов в России

ЦБ ведет переговоры с некоторыми иностранными банками по открытию филиалов в РФ

Центральный банк России ведет «некоторые» переговоры с зарубежными банками по открытию филиалов в России. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она отметила, что раскрывать информацию пока преждевременно.

«Некоторые переговоры, взаимодействие на эту тему идет», — ответила Набиуллина на соответствующий вопрос.

Глава регулятора также пошутила, что «когда они откроются, это будет видно».

С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы на территории России. До сентября 2024 года иностранные банки могли иметь в РФ только дочерние банки и представительства, теперь зарубежный банк может открыть филиал, но только один.

В октябре 2024 года председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России, возможно, появятся филиалы банков из Китая и Вьетнама. Он отметил, что это не самые крупные банки, но они хотят воспользоваться возможностями, которые открылись в России после принятия соответствующих законов.

Ранее ЦБ не исключил очередного повышения ключевой ставки.