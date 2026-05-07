Эксперт назвал главного врага индустрии кофеен в России

«Рочайкофе»: кофейни сильно проигрывают в конкуренции с розничными магазинами
В России ведется нешуточная конкуренция между кофейнями и розничными магазинами, причем первые явно проигрывают из-за невозможности сильно снижать цены на товары. Магазины с гибкой экономической моделью могут продавать очень дешевый кофе, поэтому кофейням приходится делать ставку на более высокое качество и разнообразие напитков, рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия Общественной Службе Новостей.

В кофейнях себестоимость готовых напитков включает в себя не только сырье, но и зарплату сотрудников, аренду и прочие расходы. В то же время магазины могут свободно «играть» с наценками, распределяя их по разным товарам, именно посетителей, нацеленных на экономию, торговые сети с легкостью переманивают.

В то же время кофейни ориентируются на качество и разнообразие напитков, антураж заведений. Что касается ситуации с сырьем на мировых рынках, то на готовый кофе она почти не влияет – в большей степени от этого показателя зависят цены на кофе в рознице, считает Чантурия.

«Для приготовления напитка используется плюс-минус 10 грамм кофе. Если вы покупаете, например, капучино за 200-300 рублей, то цена собственно кофе в этом капучино составит где-то 15-20 рублей. Если даже эта цена вырастет до 25-30 рублей, это не сильно скажется на стоимости готового напитка. На нее в большей степени влияют другие факторы, более значимые, чем стоимость самого кофе», — объяснил он.

По словам эксперта, прогнозируемый дальнейший рост цен на кофейное сырье не приведет к существенному подорожанию готовых напитков – в большей степени на это влияют инфляция и прочие экономические факторы.

До этого Рамаз Чантурия сообщил, что россияне начали массово отказываться от покупки готового кофе с собой, делая выбор в пользу сваренного дома. Кофейни теряют потребителей, причем переток продолжится с учетом дальнейшего роста стоимости напитка и желания россиян сэкономить. Во многом новой тенденции способствует тот факт, что технологии домашнего приготовления кофе совершенствуются, на фоне чего такая оптимизация становится вполне оправданной, полагает эксперт.

Россиян ранее предупредили о подорожании кофе.

 
