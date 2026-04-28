Российские кофейни массово теряют потребителей

Россияне начали массово отказываться от покупки готового кофе с собой, делая выбор в пользу сваренного дома. Кофейни теряют потребителей, причем переток продолжится с учетом дальнейшего роста стоимости напитка и желания россиян сэкономить, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Спад потребления готового напитка мы уже видели в прошлом году. Многие люди начали оптимизировать расходы, выросло домашнее потребление. Люди теперь берут не картонную чашку с собой, а из дома берут кофе в термокружке», — объяснил эксперт.

Во многом новой тенденции способствует тот факт, что технологии домашнего приготовления кофе совершенствуются, на фоне чего такая оптимизация становится вполне оправданной. Причем этот тренд затрагивает далеко не только кофе, но и многие другие продукты, на которых россияне пытаются сэкономить.

При этом полностью жители от кофе не откажутся – речь идет именно о снижении расходов, так как этот продукт до последнего будет являться важной частью потребительской корзины, подчеркнул Чантурия. Он объяснил это тем, что кофе создает настроение, нужный эмоциональный фон, поэтому ценность напитка для потребителей очень высока.

«Уверен, что многие сохранят привычку пить кофе даже на фоне возможного роста цен», — заключил глава «Росчайкофе».

Напомним, к концу 2026 года средняя стоимость чашки может вырасти с нынешних 300–350 рублей до 500–600 рублей. Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова, это произойдет при возможном росте цен до 30% или даже 40%, на фоне чего кофейни и рестораны будут терпеть убытки. На начало 2026 года продажи кофе на вынос упали на 3%.

