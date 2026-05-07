Каждый пятый банк в России стал убыточным

Число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в 1,8 раза по итогам первых двух месяцев 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Согласно статистике, в январе-феврале 60 банков столкнулись с трудностями. Это составляет 19,7% от общего числа участников рынка. По словам управляющего партнера «Рефинанс.ру» Дениса Сочнева, если говорить о кредитных организациях в целом, то число убыточных достигло 79, а это 22%. Такой результат стал максимальным с 2022 года.

Эксперт объяснил, что негативная тенденция во многом связана с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, которая снизила кредитование и привела к повышению ставок по депозитам.

До этого в финансовом маркетплейсе «Финуслуги» сообщили, что в апреле топ-20 крупнейших банков России снизили среднюю максимальную ставку по накопительному вкладу до 14,23%. Средняя базовая ставка по накопительную счету после промопериода и/или без дополнительных условий теперь составляет 8,65%. Что касается максимальной ставки по счету, то в 20-ти крупнейших банках РФ на конец апреля она опустилась с 17 до 16,5%.

