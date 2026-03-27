Стало известно, почему банки быстрее снижают ставки по вкладам, а не кредитам

В 2026 году банки в России снижают ставки по вкладам заметно быстрее, чем по кредитам. При ключевой ставке на уровне 15,5% и доходности депозитов около 13,5% стоимость кредитов по-прежнему держится в районе 31%. Такая разница объясняется не сбоем системы, а логикой банковского бизнеса: кредитные организации стараются как можно быстрее удешевить привлечение денег и как можно дольше сохранить высокую доходность по выданным займам, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Ставки по вкладам банки пересматривают оперативнее, потому что это позволяет сократить процентные расходы. После сигнала ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики кредитные организации стремятся не переплачивать вкладчикам по новым продуктам. С кредитами ситуация иная: это основная доходная часть банковского баланса, и снижать ее банки не спешат, пока спрос на заемные средства остается. Сохраняющийся разрыв между ключевой ставкой и стоимостью потребкредитов в нынешних условиях отражает высокую оценку рисков в экономике. В цену кредита банки закладывают не только стоимость фондирования, но и вероятность роста просрочки. Иначе говоря, даже при формальном смягчении политики ЦБ финансовая система по-прежнему считает кредитные риски повышенными», — отметил Трепольский.

По его словам, дополнительное давление на стоимость займов оказывают и регуляторные требования: банкам требуется больше капитала и резервов на каждый выданный рубль, что автоматически делает кредитование дороже. Кроме того, на балансах у многих игроков все еще остаются депозиты, привлеченные в предыдущие периоды под более высокие ставки, добавил финансист. Эти издержки банки пытаются компенсировать за счет новых дорогих кредитов, поддерживая чистую процентную маржу, сказал эксперт.

По его словам, именно эта разница между стоимостью пассивов и доходностью активов во многом объясняет высокую прибыль банковского сектора: прогноз на 2026 год в 3,3–3,8 трлн рублей базируется в том числе на том, что банки уже снизили выплаты вкладчикам, но еще не начали столь же активно удешевлять кредиты. В такие периоды разворота цикла, когда рынок переходит от жесткой политики к более мягкой, банки традиционно успевают заработать на разнице скоростей, уточнил эксперт.

«Для россиян такая ситуация означает период финансовых контрастов. Тем, кто размещает сбережения, имеет смысл фиксировать текущую доходность на более длинных сроках, пока тренд на снижение ставок не стал глубже. Потенциальным заемщикам, напротив, сейчас приходится действовать максимально осторожно: кредиты под 30% и выше при замедляющейся инфляции становятся слишком дорогими и рискованными для личного бюджета», — констатировал Трепольский.

Эксперт считает, что оптимальной стратегией для большинства заемщиков остается выжидательная позиция: кредит в таких условиях стоит брать только при действительно острой необходимости, понимая, что в будущем может появиться шанс на рефинансирование по более низкой ставке.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 15%.