Российские банки снизили ставки по вкладам

«Финуслуги»: средняя ставка по накопительному вкладу в России упала до 14,23%
Топ-20 крупнейших банков России в апреле снизили среднюю максимальную ставку по накопительному вкладу до 14,23%. Об этом «Ленте.ру» сообщили в финансовом маркетплейсе «Финуслуги».

Средняя базовая ставка по накопительную счету после промопериода и/или без дополнительных условий теперь составляет 8,65%. Что касается максимальной ставки по счету, то в 20-ти крупнейших банках РФ на конец апреля она опустилась с 17 до 16,5%.

В свою очередь ставки по кредитам в крупнейших по объемам капитализации российских банках, по данным на март, вдвое превышали ключевую ставку ЦБ. В «Финуслугах» обратили внимание, что займы в России продолжают оставаться слишком дорогими, несмотря на смягчение кредитно-денежной политики Центробанка.

До этого эксперт по финансам Дмитрий Трепольский заявлял, что в 2026 году российские банки снижают ставки по вкладам заметно быстрее, чем по кредитам. Он отметил, что кредиты — это основная доходная часть банковского баланса, и снижать ее банки не спешат, пока спрос на заемные средства остается. Эксперт добавил, что сохраняющийся разрыв между ключевой ставкой и стоимостью потребкредитов в нынешних условиях отражает высокую оценку рисков в экономике.

Трепольский считает, что в таких условиях оптимальной стратегией для большинства заемщиков остается выжидательная позиция. Он посоветовал брать кредит только при острой необходимости, понимая, что в будущем может появиться шанс на рефинансирование по более низкой ставке.

