Названо главное полезное свойство безалкогольного пива

FBCB: безалкогольное пиво содержит витамин, важный для нервной системы
Ученые из Мюнхенского технического университета установили, что многие сорта пива содержат значительное количество витамина B6 — вещества, необходимого для работы нервной системы и обмена веществ. При этом полезное соединение практически полностью сохраняется в безалкогольных вариантах напитка. Результаты исследования опубликованы в журнале Food and Beverage Chemistry/Biochemistry.

В ходе работы исследователи проанализировали 65 образцов пива различных типов, включая лагеры, крепкие сорта и безалкогольные напитки. Выяснилось, что содержание витамина B6 варьируется от 95 до 1000 микрограммов на литр. Наиболее высокие показатели зафиксированы в крепких сортах, таких как бок-бир, тогда как в рисовом и пшеничном пиве его оказалось меньше.

Отдельное внимание ученых привлекли безалкогольные варианты. Оказалось, что по уровню витамина B6 они практически не уступают обычному пиву. Это свидетельствует о том, что процесс удаления алкоголя не разрушает полезные соединения.

По словам авторов исследования, ключевую роль в содержании витамина играет не столько технология производства, сколько исходное сырье — в первую очередь тип зерна и количество солода.

При этом ученые подчеркивают, что алкогольное пиво не следует рассматривать как источник витаминов из-за связанных с ним рисков для здоровья. В то же время безалкогольные напитки могут стать дополнительным источником полезных веществ в рационе, особенно с учетом растущего интереса к более здоровым альтернативам.

