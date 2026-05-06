В России снизились цены на социально значимые товары

В ряде регионов России снизились цены и торговые наценки на социально значимые товары после того, как между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками были заключены соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены упали на 11,3%. Наиболее заметное снижение зафиксировано на помидоры (–34,7%), творог (–28,5%), картофель (–20,7%), репчатый лук (–19,2%) и сметану (–19,1%).

В ФАС рекомендовали активнее заключать такие меморандумы для стабилизации цен на социально значимые продукты, включая куриные яйца, хлебобулочные изделия, плодоовощную продукцию и различные виды мяса.

6 мая создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал «Газете.Ru», что сельдь в российских магазинах подешевела на 16,3% за неделю с 25 апреля по 2 мая. По его словам, за год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-23,6%), бананы (-17,6%), сельдь «Матиас» (-9,1%), апельсиновый сок J7 (-6,7%), плавленый сыр «Фетакса» (-4,3%), подсолнечное масло «Олейна» (-3,2%).

До этого сообщалось, что в период с 20 по 26 апреля 2026 года средняя оптовая стоимость на свиные отрубы в России уменьшилась на 15-22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя закупочная цена свиной полутуши 2-й категории снизилась на 15% и составила 188 рублей за килограмм. Цена на окорок уменьшилась на 18% (до 232 рублей), на лопатки — на 17% (до 230 рублей), на грудинку — на 22% (до 195 рублей).

Ранее россиянам рассказали о подорожании шашлыка и товаров для него в 2026 году.