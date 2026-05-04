В России упали цены на популярный вид мяса

«Известия»: оптовые цены на свиные отрубы в России упали на 15-22%
В период с 20 по 26 апреля 2026 года средняя оптовая стоимость на свиные отрубы в России уменьшилась на 15-22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании NTech.

Отмечается, что средняя закупочная цена свиной полутуши 2-й категории упала на 15% год к году и составила 188 рублей за килограмм. Аналогичный показатель в сегменте окороков уменьшился на 18% (до 232 рублей), лопаток — на 17% (до 230 рублей), грудинок — на 22% (до 195 рублей), уточнили аналитики.

В качестве одной из главных причин этих изменений эксперты назвали увеличение объемов производства свиных отрубов на российском рынке в начале 2026 года.

Кроме того, на ситуацию оказывает влияние более острожный спрос среди граждан, отметила замгендиректора ГК «Агропромкомплектация» по животноводству Светлана Трофимова. По ее словам, россияне в последнее время стали тщательнее следить за тем, на что они тратят деньги. На этом фоне баланс спроса и предложения на внутреннем рынке изменился, что в итоге также сказалось на стоимости продукта, констатировала эксперт.

