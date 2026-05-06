Россиянам рассказали о подорожании шашлыка и товаров для него в 2026 году

KP.RU: за год шашлык в среднем подорожал на 1,6%
За год стоимость шашлыка в 2026 году в среднем увеличилась на 1,6%. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

Для исследования было взято 1,5 килограмма мяса и полкилограмма лука. Однако стоимость разных видов мяса за один год увеличилась по-разному. Самый дорогой оказалась баранина, но в цене она не выросла, в то время как свинина и курица стали дороже на 6%. Стоимость лук за год снизилась почти на 18%.

Аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» отметили что в 2026 году готовое мясо для шашлыка обойдется примерно в полтора раза дороже, чем самостоятельно приготовленное.

«По данным «Ценозавра», все мангальные принадлежности за год выросли в цене больше, чем собственно мясо. Серьезнее всего подорожало средство для розжига: +9,4%», — говорится в материале.

Главный технолог «Мясницкого Ряда» Светлана Поспелова до этого говорила, что для того чтобы правильно приготовить шашлык, необходимо обращать внимание на часть туши и ее жирность. По ее словам, лучшими отрубами считаются шейные части, они достаточно жирные и мягкие.

