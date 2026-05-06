В России резко подешевела селедка

Экономист Абрамов: селедка в России подешевела более чем на 16% за неделю

Сельдь в российских магазинах подешевела на 16,3% за неделю с 25 апреля по 2 мая, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 25 апреля по 2 мая значение Индекса Мишек выросло всего на 0,3% по сравнению с его таким же ростом на 0,3% неделю назад. За неделю снизились цены на сельдь «Матиас» (-16,3%), бананы (-6,7%) и сок апельсиновый J7 (-6,7%). Выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+16,7%), морковь (+14,3%) и куриные тушки «Каждый день» (+2,9%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 0,4% по состоянию на 2 мая по сравнению с его повышением на 0,6% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад «Fruit-Tella» (+27,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+18,2%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), конфеты «Мишка косолапый» (+16,7%), куриные тушки «Каждый день» (+12,5%) и белый хлеб (+4,8%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-23,6%), бананы (-17,6%), сельдь «Матиас» (-9,1%), апельсиновый сок J7 (-6,7%), плавленый сыр «Фетакса» (-4,3%), подсолнечное масло «Олейна» (-3,2%). Цены на морковь за год не изменились.

По информации Росстата, годовая инфляция в России в период с 14 по 20 апреля 2026 года составила 5,77%.

