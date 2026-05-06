Мировые резервы нефти сократились на рекордные со времен пандемии 200 млн баррелей

Мировые нефтяные резервы в апреле сократились на 200 млн баррелей — рекордный объем со времен пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании S&P Global Energy.

Это колоссальная цифра, намного превышающая обычный показатель, отметил глава отдела нефтяных исследований компании Джим Буркхард. Он подчеркнул, что в обычных условиях мировые резервы меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей за месяц. На фоне войны на Ближнем Востоке мировой рынок потерял 1 млрд баррелей нефти и падение предложения происходит гораздо быстрее, чем снижение спроса на топливо.

В данный момент мировые резервы нефти составляют около 4 млрд баррелей, но большая их часть используется для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов, добавил Буркхард.

По оценкам Goldman Sachs, мировые запасы нефтепродуктов из-за конфликта США и Израиля с Ираном сократились с $50 млн до $45 млн.

Ранее сообщалось, что экспорт американской нефти достиг 250 млн баррелей.

 
