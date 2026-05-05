Иранский нефтяной танкер прорвал блокаду США

Экипаж иранского танкера Huge смог миновать блокаду США и добраться до Индонезии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании TankerTrackers.

По данным со спутников, на которые ссылается компания, иранский танкер Huge 13 апреля находился в Чабахаре незадолго до введения американской блокады иранских портов. В воскресенье судно подало сигнал у берегов острова Бали, и спутниковое наблюдение подтвердило его местонахождение. В TankerTrackers уточнили, что этот танкер, по-видимому, оказался единственным, кому удалось преодолеть блокаду США.

4 мая объединенное центральное командование американской армии (CENTCOM) сообщило, что Военно-морские силы США с начала блокады Ормузского пролива перехватили 49 связанных с Ираном торговых судов.

Накануне президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
