Командование ВС США отчиталось о судах, перехваченных за время блокады Ирана

CENTCOM: США перехватили за время блокады 49 связанных с Ираном торговых судов

ВМС США с начала морской блокады Ормузского пролива перехватили 49 связанных с Ираном торговых судов, сообщает в соцсети X объединенное центральное командование американской армии (CENTCOM).

«Американские силы по-прежнему полны решимости обеспечить ее полное соблюдение», — отмечается в посте.

На прошлой неделе Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти Исламской Республики выразили готовность вернуться к переговорам. Однако президент США усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

3 мая в интервью израильскому изданию Kan американский лидер повторил, что изучил все пункты предложения Тегерана о мирном урегулировании на Ближнем Востоке и счел его неприемлемым. Однако его спецпосланник Стив Уиткофф утверждает, что Вашингтон и Тегеран все еще ведут переговоры.

Ранее президент США анонсировал операцию «Свобода» в Ормузском проливе.