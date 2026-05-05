Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро»

В Москве суд обратил в доход государства контрольный пакет акций «Русагро»
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче государству более половины акций агрохолдинга «Русагро». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение судьи Веры Фокеевой.

Речь идет об иске к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе организации Максиму Басову и другим соответчикам.

«Обратить в доход государства обыкновенные акции ПАО «Русагро» номиналом 2,5 руб. в количестве 469 млн 702 тыс. 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем Вадимом Николаевичем», — сказано в решении.

Кроме того, в нем говорится, что государству были переданы 795 тыс. 658 акций агрохолдинга, принадлежащих жене Мошковича Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс. 400 штук экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 тыс. 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского, а также 69 млн 209 тыс. 183 акций, которыми владела его супруга Луиза Площанская.

Уставный капитал «Русагро» разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд обратил в доход РФ контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел агрохолдинг под госконтроль.

1 мая сообщалось, что в Хамовнический суд Москвы был подан антикоррупционный иск об изъятии в доход государства имущества Мошковича.

В отношении Мошковича и Басова выдвинуты обвинения в особо крупном мошенничестве. Уголовное преследование началось после обращения бенефициара компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Он утверждает, что представители ГК «Русагро» под видом инвестирования оформили с учредителем «Солнечных продуктов» договор купли-продажи 85% акций по номиналу и соглашение о переуступке прав. Однако, по словам Бурова, обязательства выполнены не были, а активы холдинга перешли под контроль ответчиков и были использованы по их усмотрению.

Ранее суд арестовал почти 50 млрд рублей компании, связанной с «Русагро».

 
