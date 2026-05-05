Россиянам рассказали, что важно сделать перед оформлением кредита

Специалист Герасимов: перед оформлением кредита важно оценить доходы
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Перед оформлением кредита важно проанализировать свой прошлый опыт и реалистично оценить свои доходы. Об этом Pravda.Ru рассказал финансовый советник, автор книги «Как привести деньги в порядок» Алексей Герасимов.

«Доходы у многих стагнируют, поэтому важно думать не только об экономии, но и о росте доходов. Если возможности снижаются несколько лет подряд, это сигнал. В таких условиях человек рискует не справиться с обязательствами», — предупредил эксперт.

По его словам, без учета доходов и расходов оценить нагрузку не получится. Герасимов добавил, что кредит может стать зависимостью, если человек оформляет новый для закрытия старого. Он призвал сосредоточиться на погашении текущих обязательств, а не на наращивании новых.

Результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти половина (47%) опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам — в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5–10%, и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления.

Ранее сообщалось, что российским регионам аннулировали задолженности по кредитам.

 
