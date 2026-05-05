Россияне готовы переплатить по кредиту, чтобы сэкономить время

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Почти половина (47%) опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам — в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5–10%, и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления.

При этом только 38% респондентов уверены, что понимают, сколько именно они теряют, выбирая более простые решения. Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18% вовсе не задумываются об этом. При этом 62% участников исследования признались, что хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда уже после оформления продукта узнавали о более выгодных альтернативах.

52% респондентов признались, что не сравнивают финансовые продукты перед оформлением. Среди тех, кто сравнивает предложения, 34% рассматривают только один вариант, 41% изучают два-три варианта, и 25% анализируют более трех предложений.

«Люди готовы платить за снижение сложности, даже если это приводит к прямым финансовым потерям. При этом парадокс заключается в том, что большинство пользователей осознают сам факт переплаты, но не предпринимают действий для ее минимизации. Это создает запрос на сервисы, которые берут на себя функцию сравнения и упрощают выбор без потери выгоды», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджйрак.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, когда кредиты станут выгодными.

 
