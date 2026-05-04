Российским регионам аннулировали задолженности по кредитам

Правительство РФ списало свыше 114 млрд рублей долгов по кредитам у 21 региона страны по инициативе партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что долги списаны у Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, а также Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной областей и Ненецкого автономного округа.

Средства, отметили в партии, будут направлены на решение социальных вопросов, которые решает Народная программа «Единой России».

К ним относятся замена лифтов в многоквартирных домах, переселение людей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, а также реализация национальных проектов, новых инвестпроектов и инициатив по развитию городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав ДФО и Арктической зоны России.

«Списание высвободит значительные ресурсы бюджетах регионов и позволит поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», — отметил глава кабмина России Михаил Мишустин.