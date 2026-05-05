В России активно скупают у банков залоги в виде квартир и автомобилей

В I квартале 2026 года крупные банки России зафиксировали заметный рост покупательского интереса к залоговому имуществу, особенно к автомобилям. Об этом пишут «Ведомости».

Данное имущество становится собственностью банков в случае, если заемщики не справляются с выплатами по кредитам. При этом изначально залог выставляют на торги. Когда покупателя не удается найти, кредитная организация оставляет его за собой и продает самостоятельно. Для этого используются собственные витрины залогового имущества или сторонние площадки.

Такие предложения вызывают интерес у покупателей благодаря более низкой цене, частично из-за наличия обременений. Кроме того, они продаются через надежного продавца в лице банка, а это уменьшает риски мошенничества.

Повышение спроса на залоговые активы связано с ситуацией на кредитном рынке. На фоне высокой ключевой ставки в стране и ужесточения требований к заемщикам некоторые россияне перестали справляться с ипотечными и автокредитными платежами. Это привело к тому, что объем проблемных активов у банков увеличился. Также покупатели в поисках более выгодных предложений все чаще обращают внимание на банковские залоги, которые выступают как альтернатива обычному вторичному рынку.

В конце апреля экономист, основатель финансовой экосистемы «Флагман» Эльвира Глухова рассказала, что получить потребительский кредит в России стало значительно сложнее: банки начали отклонять более 80% заявок, а доля отказов микрофинансовых организаций упала до минимума 2022 года.

Эксперт уточнила: с 1 апреля начало действовать указание Банка России №7286-У, которое меняет подход к оценке заемщиков при расчете показателя долговой нагрузки — соотношения всех кредитных выплат к среднему доходу. По словам Глуховой, уровень в 50% и выше рассматривается банками как сигнал повышенного риска.

Ранее экономист Дышекова предрекла ужесточение требований к заемщикам по автокредитам.