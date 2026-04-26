Российские банки ужесточили выдачу кредитов

Получить потребительский кредит в России стало значительно сложнее: банки начали отклонять более 80% заявок, а доля отказов микрофинансовых организаций упала до минимума 2022 года. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист, основатель финансовой экосистемы «Флагман» Эльвира Глухова.

По ее словам, с 1 апреля начало действовать указание Банка России № 7286-У, которое меняет подход к оценке заемщиков при расчете показателя долговой нагрузки — соотношения всех кредитных выплат к среднему доходу. Эксперт отметила, что уровень в 50% и выше рассматривается банками как сигнал повышенного риска.

Глухова пояснила, что раньше банки могли учитывать практически любые поступления как доход, однако теперь это ограничили. Выписка по счету используется только для подтверждения строго определенных источников — заработной платы, пенсии, социальных выплат или дохода от аренды. Она добавила, что средства от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников теперь требуют дополнительного документального подтверждения, например справок о доходах по вкладам или ценным бумагам. Также, по ее словам, с 1 апреля регулятор перестал принимать модели банков, которые завышали доход зарплатных клиентов на основе анализа их расходов.

Изменения затронули и индивидуальных предпринимателей: с апреля они больше не могут подтверждать доход документами, оформленными самостоятельно. В качестве подтверждения остаются налоговые декларации и книга учета доходов и расходов. Кроме того, с 1 июля будет отменен упрощенный подход, при котором банки ориентировались на заявленный заемщиком доход, сопоставляя его со среднедушевыми показателями по данным Росстата в регионе.

По словам эксперта, цель нововведений заключается в снижении закредитованности населения. При этом для заемщиков с нерегулярными или неофициальными доходами получение кредита без подтверждающих документов станет практически невозможным.

Ранее российский Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%.