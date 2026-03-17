Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Реальные ставки по кредитам оказались вдвое выше ключевой

«Известия»: реальные ставки по кредитам достигают 31% при ключевой 15,5%
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Реальные ставки по кредитам в крупнейших по объемам капитализации российских банках оказались вдвое выше ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

Авторы публикации обратили внимание, что займы в России продолжают оставаться слишком дорогими, несмотря на смягчение кредитно-денежной политики Центробанка. К настоящему времени средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) на внутреннем рынке достиг 31%. Верхняя граница ПСК в некоторых финансовых организациях и вовсе достигает 39%, нижняя граница составляет около 22,5%. В свою очередь, как отметили в статье, ключевая ставка сейчас находится на уровне 15,5%.

Представитель Инго Банка Дмитрий Долженко объяснил, что движение рыночных ставок всегда идет с запозданием. Также важно понимать, что часть банковских депозитов была привлечена в период повышенной ключевой ставки. Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев добавил, что за счет дорогих кредитов банки пытаются компенсировать часть издержек.

До этого «Известия» со ссылкой на данные ЦБ сообщали, что в конце 2025 года резко увеличился объем досрочно погашенных ипотечных кредитов. Россияне отдают долги банкам за счет продажи купленных квартир. За год граждане РФ погасили ипотеку на общую сумму 1,3 млрд рублей. Отмечается, что рост числа подобных сделок может косвенно свидетельствовать о финансовых трудностях заемщиков.

Ранее в России ответили, от чего защищает высокая ключевая ставка.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
