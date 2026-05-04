Россиян предупредили об изменении пенсии при переезде

Экономист Иванова-Швец: при переезде с Севера теряются пенсионные надбавки
Размер пенсии при смене региона проживания может как увеличиться, так и сократиться. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, основные изменения касаются «северных» надбавок и социальной доплаты до прожиточного минимума. При переезде с Севера районный коэффициент пропадает, а при переезде на Север — появляется. Также меняется региональная доплата: ее размер зависит от уровня прожиточного минимума в конкретном субъекте.

Экономист пояснила, что, например, при переезде из Ярославской области в Московский регион пенсия увеличится за счет более высокого уровня прожиточного минимума (с 16 287 рублей до 17 446 рублей). Если вернуться обратно, то пенсия, соответственно, уменьшится.

При этом если пенсия изначально превышает прожиточный минимум без учета доплат, при смене региона (не считая Севера) ее размер не изменится. В случае выезда за границу пенсионер теряет региональные надбавки и сохраняет только базовую страховую пенсию — при условии уведомления Социального фонда и ежегодного подтверждения личности. Эксперт рекомендовала заранее оценивать финансовые последствия переезда.

В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от индексации пенсий в январе и апреле, это повышение коснется лишь некоторых категорий граждан. У кого и на сколько вырастут пенсии в мае, когда ждать прибавки работающим пенсионерам и как можно повлиять на размер своей будущей пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы регионы, где средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей.

 
