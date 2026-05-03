В минфине США предрекли консервацию Ираном нефтяных скважин

Иран может приступить к консервации своих буровых скважин из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие морской блокады со стороны США. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент, передает ТАСС.

«Они быстро заполняют свои хранилища, и по мере того, как это будет происходить, им придется закрывать нефтяные скважины, что, по нашему мнению, может начаться уже на следующей неделе», — уточнил министр.

По словам Бессента, после окончания американо-израильской войны против Исламской Республики цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с принятием Объединенными Арабскими Эмиратами решения о выходе из ОПЕК.

2 мая агентство Bloomberg сообщило, что Иран приступил к планомерному сокращению нефтедобычи в ответ на ужесточение морской блокады со стороны США. Как сообщает издание, Тегеран пошел на этот шаг, стремясь избежать критического переполнения наземных и плавучих резервуаров в условиях невозможности экспорта сырья.

Эксперты отмечают: иранские технические специалисты имеют значительный опыт в безопасной консервации месторождений, что позволит стране быстро нарастить производство после стабилизации ситуации.

