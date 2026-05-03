Назван самый дешевый металл в мире

Свинец оказался самым дешевым металлом в мире. Его стоимость составляет около $2 тыс. за тонну, заявила РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Самый дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец — его цены находятся на уровне от 1,8-1,99 тысячи долларов за тонну», — рассказала она.

Причиной низкой стоимости эксперт объясняет тем, что свинец все меньше стали применять в секторах, где он используется — в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. На замену ему приходят другие металлы — литий и никель.

Левашенко добавила, что основным производителем такого сырья является Китай. На его долю приходится 42,3%. Австралия производит 10,2% свинца, Перу — 5,9%, США — 5,8%, а Россия — 5,4%. Мировые ресурсы свинца превышают два миллиарда тонн.

До этого эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский рассказал, что самым редким металлом в мире считается искусственно созданный калифорний. Его цена может достигать десятков миллионов долларов за один грамм.

