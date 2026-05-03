Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Назван самый дешевый металл в мире

Аналитик Левашенко назвала свинец самым дешевым металлом в мире
Ployker/Shutterstock/FOTODOM

Свинец оказался самым дешевым металлом в мире. Его стоимость составляет около $2 тыс. за тонну, заявила РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Самый дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец — его цены находятся на уровне от 1,8-1,99 тысячи долларов за тонну», — рассказала она.

Причиной низкой стоимости эксперт объясняет тем, что свинец все меньше стали применять в секторах, где он используется — в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. На замену ему приходят другие металлы — литий и никель.

Левашенко добавила, что основным производителем такого сырья является Китай. На его долю приходится 42,3%. Австралия производит 10,2% свинца, Перу — 5,9%, США — 5,8%, а Россия — 5,4%. Мировые ресурсы свинца превышают два миллиарда тонн.

До этого эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский рассказал, что самым редким металлом в мире считается искусственно созданный калифорний. Его цена может достигать десятков миллионов долларов за один грамм.

Ранее москвичи стали лидерами по сдаче золотых украшений через trade-in в 2025 году.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!