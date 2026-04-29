Москвичи стали лидерами по сдаче золотых украшений через trade-in в 2025 году

Жители Москвы сдали 173,3 кг золотых украшений за прошлый год по программе trade-in (когда старое украшение продается и покупается новое). Об этом говорится в исследовании ювелирного бренда SOKOLOV, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Второе место занял Санкт-Петербург с показателем 52,9 кг. В топ-5 также вошли Казань (11,3 кг), Воронеж (10,2 кг) и Екатеринбург (9,9 кг). По России всего было сдано почти полтонны золота — 494 кг.

Средняя стоимость обмененного золота по trade-in в России составила 35 069 рублей, что выше показателя предыдущего года на 31%. Самую высокую сумму показали жители Калининграда: в 2025 году среднее значение составило 45 185 рублей. В тройку лидеров также вошли Москва (39 797 рублей) и Санкт-Петербург (38 755 рублей).

Самые активные участники программы trade-in — россияне в возрасте 46–55 лет: именно они показали наибольший средний объем обмена в Калининграде, Сочи и Санкт-Петербурге. В Москве, Ростове-на-Дону и Воронеже лидерство по этому показателю перешло к возрастной группе 55+. Жители 27–45 лет опередили остальных в Волгограде и Тюмени. А вот молодежь оказалась наименее активной во всех регионах — исключением стал лишь Новосибирск, где молодые покупатели сдавали золота больше, чем их сверстники в других городах.

Крупнейшая единоразовая сделка в рамках программы была зафиксирована в Саратове: клиент сдал 125,7 г золота на сумму 880 460 рублей. На втором месте — Волгоград с 142,5 г и выплатой 783 750 рублей. В пятерку крупнейших обменов вошли также Санкт-Петербург (98 г, 686 280 рублей), Москва (116,5 г, 641 135 рублей) и Екатеринбург (71,7 г, 474 323 рубля).

