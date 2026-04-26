Десятки миллионов за грамм: назван самый редкий металл в мире

Самым редким металлом в мире считается искусственно созданный калифорний, а среди природных — осмий. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

По его словам, если учитывать все металлы, включая синтезированные человеком, абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний. Среди природных и стабильных металлов, которые можно добыть из недр Земли, самым редким остается осмий.

Эксперт пояснил, что в природе калифорний не встречается: его получают искусственно в ядерных реакторах, и этим занимаются только Россия и США. Объем производства крайне мал и измеряется не килограммами или тоннами, а буквально крупицами из-за сложности технологического процесса.

Он отметил, что редкость напрямую влияет на стоимость металла: цена калифорния может достигать десятков миллионов долларов за один грамм. При этом его используют в ядерной медицине, в частности для лучевой терапии, а также при исследовании материалов.

Говоря о природных металлах, Вишневский сообщил, что осмий добывают в ЮАР, России, США, Канаде и Казахстане как примесь в платиновых, никелевых и медных рудах. Его содержание в земной коре крайне мало — около 0,001 частицы на миллион, поэтому даже в тонне породы количество металла оказывается меньше массы песчинки.

Стоимость осмия, по его словам, может составлять от 1,5 тыс. до 10 тыс. долларов за грамм в зависимости от чистоты и изотопа. Металл и его сплавы применяются при создании компонентов реактивных двигателей и космических аппаратов, а также для изготовления наконечников перьевых ручек, игл проигрывателей и высокоточных хирургических инструментов.

