КНР запретила исполнять санкции США против ряда китайских компаний

Власти Китая запретили признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтехимических компаний, которые американская сторона обвинила в торговле нефтью с Ираном. Это следует из приказа министерства коммерции КНР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там заявили, что правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих мандата ООН и оснований в международном праве.

«В связи с этим министерство коммерции выпустило приказ, предписывающий не признавать, не исполнять и не соблюдать санкционные меры Соединенных Штатов против указанных пяти китайских предприятий», — отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в пресс-службе, эти шаги неправомерно ограничивают нормальную коммерческую деятельность и нарушают базовые нормы международных отношений. Решение Китая основывается на национальном механизме по противодействию необоснованному экстерриториальному применению иностранных законов.

До этого США включили пять предприятий КНР, в том числе крупную нефтеперерабатывающую компанию Hengli Petrochemical, в санкционный список. Соединенные Штаты заморозили активы этих организаций и запретили транзакции под предлогом их участия в сделках с иранской нефтью.

