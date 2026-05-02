Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Турция сократила импорт из России на $3,5 млрд за квартал

Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на 22% за квартал
Murad Sezer/Reuters

Импорт Турции из России за период с января по апрель уменьшился на $3,5 млрд, что составляет 22,8%. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат на пресс-конференции, трансляцию которой вела пресс-служба министерства на YouTube.

«Наибольшее снижение импорта наблюдается именно из Российской Федерации», — отметил Болат.

Следующими по величине сокращения стали Объединенные Арабские Эмираты, где импорт снизился на $835 млн (25,7%), и Боливия, сократившая объемы поставок на $429 млн (98,6%). Также в списке значатся Италия с уменьшением на $405 млн (7,8%) и Франция, чьи поставки снизились на $295 млн (6,7%).

В то же время наибольший рост импорта Турция зафиксировала по поставкам из Китая, где увеличение составило $1,8 млрд. Прирост также отмечен в поставках из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

В марте из-за ударов по Ирану турецкие производители резко нарастили поставки цитрусовых и овощей — перца, огурцов, томатов и баклажанов — в Россию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!