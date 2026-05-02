Турция сократила импорт из России на $3,5 млрд за квартал

Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на 22% за квартал

Импорт Турции из России за период с января по апрель уменьшился на $3,5 млрд, что составляет 22,8%. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат на пресс-конференции, трансляцию которой вела пресс-служба министерства на YouTube.

«Наибольшее снижение импорта наблюдается именно из Российской Федерации», — отметил Болат.

Следующими по величине сокращения стали Объединенные Арабские Эмираты, где импорт снизился на $835 млн (25,7%), и Боливия, сократившая объемы поставок на $429 млн (98,6%). Также в списке значатся Италия с уменьшением на $405 млн (7,8%) и Франция, чьи поставки снизились на $295 млн (6,7%).

В то же время наибольший рост импорта Турция зафиксировала по поставкам из Китая, где увеличение составило $1,8 млрд. Прирост также отмечен в поставках из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

В марте из-за ударов по Ирану турецкие производители резко нарастили поставки цитрусовых и овощей — перца, огурцов, томатов и баклажанов — в Россию.

