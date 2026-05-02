Дмитриев предупредил о смертельном ударе для промышленности Евросоюза

Новые пошлины США на автомобили и энергетическим кризис в Европе нанесут огромный урон европейской промышленности. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети в Х.

«Тариф в 25% на автомобили и грузовики из Европейского союза в сочетании с энергетическим кризисом наносят смертельный удар по и без того рушащемуся промышленному сектору ЕС», — написал он.

1 мая власти США заявили о повышении со следующей недели пошлин на легковые и грузовые автомобили, произведенные в Евросоюзе. Пошлины будут увеличены до 25%. Такие меры решено было ввести Соединенными Штатами в ответ на то, что «Европейский союз не соблюдает условия торгового соглашения».

Также отмечается, что на автомобили, произведенные европейскими компаниями на территории США, пошлины распространяться не будут.

Ранее в ЕС отреагировали на планы США повысить пошлины на авто из Европы.

 
