В СКФО запустят единую энергосбытовую компанию

С 1 июля в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) может начать работу специализированная энергосбытовая организация. Это должно произойти после публикации правительственных распоряжений, сообщил в интервью ТАСС заместитель главы Минэнерго России Петр Конюшенко.

По его словам, по закону функции по передаче электроэнергии и по ее сбыту необходимо разделять, однако последние несколько лет их выполняла одна компания — «Россети Северный Кавказ».

«Сейчас мы подошли к реформированию этой отрасли и планируем назначить отдельную компанию, которая будет осуществлять функцию гарантирующего поставщика на территории региона», — сказал замминистра.

Он заявил, что было принято решение о том, что этим статусом получит компания «Ставропольэнергосбыт».

«В ближайшее время выйдут необходимые правительственные распоряжения и постановления, которые позволят приступить к работе. Задача амбициозная, с 1 июля эта компания должна начать работать на территории республик», — отметил Конюшенко.

