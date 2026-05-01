В СКФО запустят единую энергосбытовую компанию

Минэнерго России: с 1 июля в СКФО должны запустить единую сбытовую компанию
С 1 июля в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) может начать работу специализированная энергосбытовая организация. Это должно произойти после публикации правительственных распоряжений, сообщил в интервью ТАСС заместитель главы Минэнерго России Петр Конюшенко.

По его словам, по закону функции по передаче электроэнергии и по ее сбыту необходимо разделять, однако последние несколько лет их выполняла одна компания — «Россети Северный Кавказ».

«Сейчас мы подошли к реформированию этой отрасли и планируем назначить отдельную компанию, которая будет осуществлять функцию гарантирующего поставщика на территории региона», — сказал замминистра.

Он заявил, что было принято решение о том, что этим статусом получит компания «Ставропольэнергосбыт».

«В ближайшее время выйдут необходимые правительственные распоряжения и постановления, которые позволят приступить к работе. Задача амбициозная, с 1 июля эта компания должна начать работать на территории республик», — отметил Конюшенко.

До этого генеральный директор Mymeet.ai Федор Жилкин заявил, что в России возможны локальные повышения тарифов на электричество на 10-15% в 2026-2028 годах из-за внедрения искусственного интеллекта.

Ранее экс-главе энергокомпании вынесли приговор за вывод из России более 10 млрд рублей.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!