В России ожидают скачки цен на электричество из-за ИИ

В России возможны локальные повышения тарифов на электричество на 10-15% в 2026-2028 годах из-за внедрения искусственного интеллекта. Такой прогноз «Газете.Ru» дал генеральный директор Mymeet.ai Федор Жилкин.

Он пояснил, что риск представляет энергопотребление, связанное с ростом числа центров обработки данных (ЦОД), где размещаются ИИ-модели. В отличие от США или Европы, где массовое строительство дата-центров уже привело к перегрузке сетей и росту тарифов, в России ситуация пока более сбалансированная, уточнил Жилкин. Он сказал, что структура генерации формируется с запасом, благодаря высокой доле атомной, гидро- и газовой энергетики. Это создает устойчивую базу для развития ИИ-инфраструктуры без риска резких скачков цен и перегрузки энергосистемы, уверен эксперт.

При этом локальные перегрузки все же уже появляются, констатировал Жилкин. В Москве и Санкт-Петербурге, где сосредоточено большинство ЦОДов, фиксируются признаки дефицита подключаемых мощностей, пояснил эксперт. Он подчеркнул, что в 2024 году тарифы на электричество для дата-центров выросли в среднем на 12%, а в отдельных кластерах — до 25–30%, что отражает точечный дисбаланс между спросом и развитием инфраструктуры, а не общенациональный тренд.

«Пока этот процесс не носит системного характера: крупных ЦОДов в стране все еще относительно немного, а доля ИИ-нагрузок остается небольшой частью общего энергопотребления. Поэтому массового роста цен не ожидается, но в кластерах с ускоренным строительством дата-центров возможны локальные скачки тарифов на 10–15% в 2026–2028 годах, если развитие сетей и подстанций не будет идти в ногу с ростом цифровой инфраструктуры», — отметил Жилкин.

По его мнению, Россия сейчас находится в «энергетическом окне возможностей»: у нас есть дешевая и относительно чистая электроэнергия, которую можно использовать для развития ИИ-инфраструктуры без кризиса мощностей. Но чтобы сохранить это преимущество, важно планировать рост ЦОДов в связке с инвестициями в энергетику и сетевое хозяйство — иначе через несколько лет можно столкнуться с теми же проблемами, что сегодня испытывают США и Европа, заключил Жилкин.

К 2035 году ЦОД с ИИ-нагрузкой могут выйти на потребление близкое к 1 600 ТВт·ч, оценивают международные эксперты. Доля составит около 4,4% глобального потребления электроэнергии. За ближайшие десять лет спрос на энергию со стороны таких дата-центров, по их оценке, увеличится приблизительно в четыре раза.

Ранее сообщалось, что в России займутся вопросами энергоснабжения центров обработки данных ИИ.