Цена газа в Европе выросла на треть

Средняя цена газа в Европе по итогам апреля выросла на треть по сравнению с тем же месяцем 2025 года и составила $544 за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и расчеты ТАСС.

Согласно биржевой статистике, 31 марта фьючерсы на газ торговались на уровне около $596 за тысячу кубометров, тогда как 30 апреля котировки закрылись на отметке $562, что на 6% ниже по сравнению с концом предыдущего месяца.

Вместе с тем текущие значения остаются значительно выше прошлогодних: цены превысили показатели апреля 2025 года примерно на 33%. Рост стоимости топлива происходит на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

24 апреля Bloomberg написал, что время для запрета российского сжиженного природного газа (СПГ) Евросоюз выбрал крайне неудачное. Такое решение, по мнению журналистов, загоняет европейские страны в ловушку.

Как отмечает издание, отказ от российского СПГ с 25 апреля приведет ЕС к масштабному энергетическому кризису, который может обернуться неконтролируемым ростом цен и крахом топливной промышленности.

22 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сказал, что Еврокомиссия считает неверным решением призывы отказаться от запретов на газ из России в условиях энергокризиса Евросоюза.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на €22 млрд с начала конфликта вокруг Ирана.

 
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
