Bloomberg: отказ от российского газа приведет к росту цен в Европе

Время для запрета российского сжиженного природного газа (СПГ) Евросоюз выбрал крайне неудачное. Такое решение загоняет европейские страны в ловушку, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, отказ от российского СПГ с 25 апреля приведет к масштабному энергетическому кризису, который может обернуться неконтролируемым ростом цен и крахом топливной промышленности.

Bloomberg указывает, что ситуацию отягощает война США и Израиля против Ирана, которая и так серьезно дестабилизировала глобальные поставки энергоносителей.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что Германию без российского газа ждет немедленный и необратимый экономический коллапс.

