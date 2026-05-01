Сыновья Трампа совершили крупную сделку в Казахстане

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший стали совладельцами компании, добывающей вольфрам в Казахстане. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в августе 2025 года сыновья Трампа купили долю в строительной группе Skyline Builders, которая после ряда сделок получила 20% в компании Kaz Resources. В дальнейшем предприятие и контролирующая проекты в Казахстане Cove Kaz Capital объединились со Skyline.

Общая компания под брендом Kaz Resources планирует разместить акции на бирже Nasdaq.

По данным издания, в прошлом году Экспортно-импортный банк США и американская Корпорация финансового развития одобрили выделение $1,6 млрд на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Cove Kaz Capital получила контрольный пакет акций в этих проектах.

19 апреля сообщалось, что компания Трампа Trump Organization запланировала возвести небоскреб в Тбилиси, который должен стать самым высоким зданием грузинской столицы.

Ранее Хантер Байден пригласил детей Трампа подраться в клетке.

 
