Сыновья Трампа совершили крупную сделку в Казахстане

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший стали совладельцами компании, добывающей вольфрам в Казахстане. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что в августе 2025 года сыновья Трампа купили долю в строительной группе Skyline Builders, которая после ряда сделок получила 20% в компании Kaz Resources. В дальнейшем предприятие и контролирующая проекты в Казахстане Cove Kaz Capital объединились со Skyline.
Общая компания под брендом Kaz Resources планирует разместить акции на бирже Nasdaq.
По данным издания, в прошлом году Экспортно-импортный банк США и американская Корпорация финансового развития одобрили выделение $1,6 млрд на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Cove Kaz Capital получила контрольный пакет акций в этих проектах.
19 апреля сообщалось, что компания Трампа Trump Organization запланировала возвести небоскреб в Тбилиси, который должен стать самым высоким зданием грузинской столицы.
