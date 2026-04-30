«М.Видео» будет продавать еду

Бакальчук: «М.Видео» начнет продавать еду для повышения спроса
В «М.Видео» будут продавать продукты питания. Об этом в своем Telegram-канале заявил недавно назначенный генеральный директор сети Владислав Бакальчук.

«Друзья, новость дня — мы начали продавать еду в М.Видео», — написал он.

Бакальчук считает, что частичная смена формата повысит спрос. По его мнению, ритейл ограничен редким циклом покупок, поскольку технику меняют раз в несколько лет. Это, как указал Бакальчук, мешает стабильному росту. Гендиректор «М.Видео» считает, что продажи еды сделают взаимодействие с покупателем регулярным.

Сначала ритейлер предложит своим покупателям кофе. Затем ассортимент станет шире: появятся продукты питания и товары повседневного спроса.

До этого компания «М.Видео» начала продавать автомобили с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями от официальных дилеров. В компании заявляли, что ассортимент формируется с фокусом на массовый сегмент и будет расширяться по мере подключения новых партнеров.

Ранее сообщалось, что «М.Видео» может закрыть 20–30% магазинов в 2026 году.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!