Разница между зарплатами мужчин и женщин в России увеличилась за последние два года

В России мужчины зарабатывают в месяц почти на 40 тысяч рублей больше женщин
В 2025 году разница между зарплатами мужчин и женщин в России составила почти 40 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на статистические данные, сообщает РИА Новости.

В октябре прошлого года средняя зарплата российского мужчины составляла 117,7 тыс. рублей. Женщина зарабатывала в среднем всего 79 тыс. рублей. Два года назад эти показатели составляли соответственно 87,8 тыс. рублей и 61,1 тыс. рублей.

Таким образом, разница между трудовыми доходами мужчин и женщин увеличилась с 26,7 тыс. рублей до 38,7 тыс. рублей.

Средняя фактическая продолжительность рабочей недели мужчины составляет 42 часа, женщины — на два часа меньше. Среднечасовая зарплата россиян составляет 637 рублей, россиянок — 448 рублей.

21 сентября председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сократить разницу между зарплатами мужчин и женщин должно государство, а не бизнес.

Ранее в Госдуме предложили ввести новый минимум для расчета зарплаты.

 
