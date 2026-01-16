Право работодателей на отправку россиян к психиатру сочли дискриминацией

Предоставление работодателям права на отправку сотрудников к психиатру создает массу потенциальных рисков. Этот инструмент можно считать дискриминацией, его могут использовать как способ давления на работников, предупредила HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова.

«Я и более 80% россиян негативно относимся к этой практике, поскольку направление на психологическую экспертизу может использоваться со стороны работодателя как давление на сотрудника, который, например, критически относится к руководству. Возможно превышение полномочий», — заявила эксперт в пресс-центре НСН.

Она напомнила, что в России сегодня уже сформирован список профессий, представители которых должны регулярно проходить медосвидетельствование у психиатра ― не реже раза в год. Медкомиссия может самостоятельно принимать решение о направлении работника на дальнейшее обследование ― передавать этот вопрос обратно работодателю, который вообще может не разбираться в теме психологического здоровья, смысла нет, убеждена специалист.

«Если смотреть с этой точки зрения, то, конечно, возникают опасения, что это может быть психологической дискриминацией сотрудников», --― заключила Цыганкова.

Напомним, нормы относительно обязанности работодателя направлять сотрудников к психиатру вступят в силу 1 марта. По результатам психиатрического освидетельствования работника могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ. Процедура включает в себя прием врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза в психиатрии, а также психопатологическое обследование.

Ранее в Госдуме объяснили, кого работодатели будут отправлять к психиатру.