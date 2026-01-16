Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Право работодателей на отправку россиян к психиатру сочли дискриминацией

HR-эксперт Цыганкова: отправка сотрудников к психиатру ущемляет права россиян
Shutterstock

Предоставление работодателям права на отправку сотрудников к психиатру создает массу потенциальных рисков. Этот инструмент можно считать дискриминацией, его могут использовать как способ давления на работников, предупредила HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова.

«Я и более 80% россиян негативно относимся к этой практике, поскольку направление на психологическую экспертизу может использоваться со стороны работодателя как давление на сотрудника, который, например, критически относится к руководству. Возможно превышение полномочий», — заявила эксперт в пресс-центре НСН.

Она напомнила, что в России сегодня уже сформирован список профессий, представители которых должны регулярно проходить медосвидетельствование у психиатра ― не реже раза в год. Медкомиссия может самостоятельно принимать решение о направлении работника на дальнейшее обследование ― передавать этот вопрос обратно работодателю, который вообще может не разбираться в теме психологического здоровья, смысла нет, убеждена специалист.

«Если смотреть с этой точки зрения, то, конечно, возникают опасения, что это может быть психологической дискриминацией сотрудников», --― заключила Цыганкова.

Напомним, нормы относительно обязанности работодателя направлять сотрудников к психиатру вступят в силу 1 марта. По результатам психиатрического освидетельствования работника могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ. Процедура включает в себя прием врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза в психиатрии, а также психопатологическое обследование.

Ранее в Госдуме объяснили, кого работодатели будут отправлять к психиатру.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636889_rnd_6",
    "video_id": "record::bf7bbefc-3158-4dae-9d42-97b82d07e3bc"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+