Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Госдуме объяснили массовый отказ россиян от безнала в пользу наличных расчетов

Мария Девахина/РИА Новости

Переход россиян на наличные расчеты и отказ от безнала связан в первую очередь с перебоями интернета и ограничениями, которые вводятся со стороны банков для борьбы с мошенниками. Также часто причиной становится попытка бизнеса уйти от налогов, объяснил НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что в последнее время банки часто приостанавливают операции для исключения рисков мошенничества – на этом фоне многие просто считают наличные более удобным средством платежей. Кроме того, меры по борьбе с сомнительными операциями продолжают ужесточаться, подчеркнул депутат. Еще одной важной причиной он назвал уход от уплаты налогов со стороны бизнеса.

«Есть информация, что за свою работу до 25% доходов люди получали не в явном виде, не как заработок. Видимо, меры по обходу законов простимулировали уход от явных операций, чтобы эти операции не видели контролирующие органы», — пояснил парламентарий.

В то же время он заверил, что на сегодняшний день по-прежнему безналичные расчеты составляют более 80% платежей, поэтому сообщения о массовости явления больше нагнетают ситуацию. Аксаков также пообещал, что никаких ограничений на наличные средства вводить не будут.

«Никто таких решений не принимал и принимать не будет. Безналичные, наличные деньги, цифровой рубль — законные средства платежа», — заключил депутат.

Напомним, зампред правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов накануне заявил, что банк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные, поскольку доля безналичных операций перестала расти. Скворцов добавил, что пока неясно, является ли этот тренд долгосрочным. При этом рост доли расчетов наличными, по его словам, негативно сказывается на финансовом секторе и экономике в целом, так как обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичных операций.

Ранее российская экономика увеличила спрос на наличные деньги.

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
