Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, кто в Москве получает за работу больше миллиона рублей

Исследование: CISO получают зарплату более 1 млн рублей в Москве и Петербурге
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга получают зарплату более 1 млн рублей. Об этом говорится в исследовании сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education, передает РИА Новости.

Уточняется, что максимальный размер предлагаемой в Москве и Петербурге зарплаты на этой должности — 1,2-1,3 млн рублей. Медианная же ЗП на этом посту в столице составляет 520 тыс. рублей и 500 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге.

В последнее время число вакансий в сфере информационной безопасности выросло на 24% на фоне снижения числа вакансий в IT в целом на 18%, отмечают аналитики.

Исследование проводилось с января по апрель 2026 года.

До этого специалисты проанализировали самые большие зарплаты в России. Согласно исследованию, в марте-апреле этого года самую высокую ЗП предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и главе строительного проекта в Москве.

Ранее в России появилась вакансия музы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!