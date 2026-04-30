Названы риски дополнительного отпуска для некурящих россиян

Предоставление некурящим сотрудникам пяти дополнительных дней отпуска в год может привести к конфликтам в коллективах, росту расходов компаний и юридическим спорам. Об этом «Газете.Ru» заявила член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, формально идея компенсировать некурящим отсутствие перекуров может выглядеть логичной, если учитывать реальные потери рабочего времени. Однако на практике такая мера создает спорный прецедент: поощряется не результат труда, а образ жизни сотрудника, предупредила экс-сенатор.

«Непредоставление дополнительных оплачиваемых дней отпуска курящим может противоречить принципу равной оплаты за равный труд. Влияние перекуров на производительность часто переоценивается. Даже если курящий сотрудник тратит на них 30–60 минут в день, в интеллектуальной или управленческой работе это время нередко компенсируется более интенсивной работой, сокращением других личных пауз или задержками после окончания рабочего дня. Прямые потери заметнее в сферах с потоковыми операциями — например, на складах, в колл-центрах или на конвейере», — отметила Епифанова.

Она считает, что введение пяти дополнительных дней отпуска для всех некурящих может снизить общую выработку, особенно в компаниях, где доля таких сотрудников превышает 70%. В этом случае вырастет число невыходов на работу и фонд оплаты труда, а экономия от сокращения перекуров вряд ли покроет эти издержки, подчеркнула экс-сенатор.

«Кроме того, такая мера может усилить напряжение между курящими и некурящими сотрудниками. Курящие работники могут воспринять инициативу не как поддержку здорового образа жизни, а как наказание за привычку. Также возможны попытки скрыть курение или подтвердить статус некурящего сомнительными способами», — отметила Епифанова.

По ее мнению, отдельной проблемой станет администрирование такой льготы: работодателю пришлось бы вводить систему проверки — декларации сотрудников, свидетельские подтверждения или медицинские анализы на вещества из сигарет. При этом возникали бы спорные ситуации с теми, кто бросил курить в течение года или, наоборот, сорвался после отказа от сигарет, сказала Епифанова.

Она также указала на возможные правовые риски: инициатива может противоречить статье 3 Трудового кодекса, которая запрещает дискриминацию по признакам, не связанным с деловыми качествами работника. Курение не относится к защищенным категориям, однако привязка трудовых льгот к поведению вне рабочего места без доказанного влияния на результат труда выглядит сомнительной, считает эксперт.

Среди возможных плюсов такой идеи Епифанова назвала стимулирование отказа от курения, потенциальное снижение числа больничных и укрепление имиджа социально ответственной компании. Однако прямая связь между пятью днями отпуска и решением бросить курить слабая, а краткосрочные издержки для большинства работодателей окажутся выше возможной выгоды, уверена Епифанова.

Более рациональной альтернативой она назвала единые регламентированные перерывы для всех сотрудников, фиксированный лимит времени на личные нужды в течение смены, корпоративные программы отказа от курения, а также добровольное медицинское страхование с расширенным покрытием для некурящих.

«Это и справедливее, и снижает потенциал конфликтности», — заключила Епифанова.

